«От него другого и не ожидали». Шубенков — о новых заявлениях главы World Athletics
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Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, российский легкоатлет Сергей Шубенков отреагировал на заявление главы World Athletics Себастьяна Коу, который скептически оценил возможность допуска россиян до Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция).
«Вряд ли российские и белорусские легкоатлеты попадут на Олимпиаду. Совет принял чёткую позицию, я буду очень удивлён, если она изменится», — сказал Коу после переизбрания на пост президента организации.
«От него другого и не ожидали. О чём я и говорил: даже если у нас будет допуск от МОК, то есть ещё и World Athletics. А она стоит даже если не стеной против, то у них есть своё мнение на этот счёт. И это мнение у них далеко не последнее», — приводит слова Шубенкова «РИА Новости Спорт».
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