Российский рекордсмен потерял 80% крови, уронив на живот бревно весом 110 кг

Российский тяжелоатлет, рекордсмен Борис Харламов в процессе тренировки уронил на себя бревно весом 110 кг. Об этом сообщил глава пермской федерации силовых видов спорта «Богатырская Русь» Алексей Медведев.
«Во время тренировки Харламов потерял контроль над лог-лифтом (подъём бревна. – Прим. «Чемпионата»), упал и уронил бревно 110 кг на живот. Получил массивный разрыв тонкого кишечника и кровопотерю 80%. Благодаря быстрым и слаженным действиям врачей скорой помощи и хирургов Борис остался жив и уже снят с ИВЛ. В настоящий момент всё самое страшное позади», — заявил в своих социальных сетях Медведев.
25-летний Харламов — мастер спорта по силовому экстриму с десятилетним стажем. Борису принадлежит мировой рекорд в подъёме 100-килограммовой гантели – он сделал это четыре раза за минуту.
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