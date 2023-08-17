Российский велогонщик Власов финишировал 2-м на этапе многодневки «Вуэльта Бургоса»

Завершился третий этап шоссейной многодневной гонки «Вуэльта Бургоса», которая проходит в провинции Бургос (Испания). Гонщики преодолели 183 км и покорили подъём высшей категории к вершине Пикон Бланко — 7,8 км с 9,02%.
Победителем этапа стал словенец Примож Роглич, представляющий команду Jumbo-Visma. А вторым стал россиянин Александр Власов из Bora — Hansgrohe. Тройку призёров замкнул британец Адам Йейтс (UAE Team Emirates).
Отметим, что Власов также стал вице-лидером общего зачёта многодневки и получил зелёную майку как лидер спринтерского зачёта.
Велоспорт. Многодневка «Вуэльта Бургоса». Общий зачёт
1. Примож Роглич (Jumbo-Visma) — 8:19.26.
2. Александр Власов (Bora — Hansgrohe) – отставание 34 секунды.
3. Адам Йейтс (UAE Team Emirates) +0.40.
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