Российский велогонщик Власов финишировал 2-м на этапе многодневки «Вуэльта Бургоса»

Завершился третий этап шоссейной многодневной гонки «Вуэльта Бургоса», которая проходит в провинции Бургос (Испания). Гонщики преодолели 183 км и покорили подъём высшей категории к вершине Пикон Бланко — 7,8 км с 9,02%.

Победителем этапа стал словенец Примож Роглич, представляющий команду Jumbo-Visma. А вторым стал россиянин Александр Власов из Bora — Hansgrohe. Тройку призёров замкнул британец Адам Йейтс (UAE Team Emirates).

Отметим, что Власов также стал вице-лидером общего зачёта многодневки и получил зелёную майку как лидер спринтерского зачёта.

Велоспорт. Многодневка «Вуэльта Бургоса». Общий зачёт

1. Примож Роглич (Jumbo-Visma) — 8:19.26.

2. Александр Власов (Bora — Hansgrohe) – отставание 34 секунды.

3. Адам Йейтс (UAE Team Emirates) +0.40.