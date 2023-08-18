В Сочи 14 детей-спортсменов и 7 тренеров отравились парами хлора в бассейне
Поделиться
В Сочи на территории санатория «Аврора» зафиксировано массовое отравление. 14 несовершеннолетних детей-спортсменов и семь тренеров из Москвы отравились парами хлора в бассейне и сауне комплекса.
Пострадавших госпитализировали с недомоганием и симптомами удушья в одну из местных больниц в среднетяжёлом состоянии. Угрозы жизни ни у одного из пострадавших нет, за всеми наблюдают врачи. Прокуратура в данный момент направила в «Аврору» специалистов из Роспотребнадзора, чтобы они взяли пробу воды в санатории и установили причины случившегося.
«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, дана оценка действиям должностных лиц санатория», — говорится в заявлении прокуратуры Краснодарского края.
Комментарии
- 18 августа 2023
-
00:04
- 17 августа 2023
-
23:01
-
22:31
-
20:45
-
20:15
-
18:26
-
18:10
-
17:57
-
17:00
-
16:30
-
16:09
-
15:14
-
14:18
-
13:00
-
12:27
-
11:37
-
11:29
-
11:23
-
10:54
-
09:40
-
09:17
- 16 августа 2023
-
22:58
-
21:52
-
21:16
-
20:40
-
19:03
-
18:30
-
17:39
-
14:56
-
14:06
-
13:31
-
12:30
-
10:19
-
05:12
-
04:45
Партнерский контент