В Сочи 14 детей-спортсменов и 7 тренеров отравились парами хлора в бассейне

В Сочи на территории санатория «Аврора» зафиксировано массовое отравление. 14 несовершеннолетних детей-спортсменов и семь тренеров из Москвы отравились парами хлора в бассейне и сауне комплекса.

Пострадавших госпитализировали с недомоганием и симптомами удушья в одну из местных больниц в среднетяжёлом состоянии. Угрозы жизни ни у одного из пострадавших нет, за всеми наблюдают врачи. Прокуратура в данный момент направила в «Аврору» специалистов из Роспотребнадзора, чтобы они взяли пробу воды в санатории и установили причины случившегося.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, дана оценка действиям должностных лиц санатория», — говорится в заявлении прокуратуры Краснодарского края.