Давид Белявский: FIG нас допустила, но по факту создала нереальные условия

Олимпийский чемпион 2020 года и чемпион мира 2019 года в командном первенстве, российский гимнаст Давид Белявский рассказал, почему его не устраивают условия допуска на международные старты, поставленные Международной федерацией гимнастики (FIG).

«Они вроде бы сказали, что нас допускают, но там такие условия… Там спортсмен сам должен оплачивать свои поездки, а не федерация или министерство спорта, за всё должен платить сам. И командой мы всё равно не сможем поехать, они нам оставили только снаряды – и всё. Можем поехать только лично: пройти личный отбор по этапам Кубка мира и только по снарядам. Мы не сможем бороться в многоборье и в командных первенствах.

Кто-то может и согласится на такое, некоторые уже уехали куда-то в другие страны. Они уже там готовятся ездить на соревнования. Думаю, что большинство откажется.

Говорят, что как бы нас допустили, но по факту создали нереальные условия», — приводит слова Белявского Metaratings.