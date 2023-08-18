Нигерийская бегунья Тоби Амусан оправдана и примет участие на ЧМ по лёгкой атлетике

Нигерийская легкоатлетка Тоби Амусан, которая в прошлом сезоне установила новый мировой рекорд по бегу на 100 м с барьерами среди женщин, больше не обвиняется в нарушении антидопинговых правил.
Коллегия Дисциплинарного трибунала большинством голосов сегодня установила, что
Тоби Амусан не совершал нарушений антидопинговых правил (ADRV) в течение 12 последних месяцев.
Амусан установила новый мировой рекорд среди женщин по бегу на 100 м с барьерами в прошлом сезоне, в полуфинале чемпионата мира по лёгкой атлетике, проходившего в США. Спортсменка преодолела эту дистанцию за 12,12 секунды. Это на 0,08 секунды быстрее мирового рекорда, установленного американкой Кендрой Харрисон в 2016 году. Кроме того, многие легкоатлетки, выступавшие в этом виде программы, серьёзно улучшили свои результаты.
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