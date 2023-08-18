Власов — о 2-м месте на этапе «Вуэльта Бургоса»: лучший результат, которого мог добиться

Российский велогонщик Александр Власов, представляющий команду Bora — Hansgrohe, прокомментировал своё выступление на третьем этапе шоссейной многодневной гонки «Вуэльта Бургоса», которая проходит в провинции Бургос (Испания). Спортсмен занял второе место, победителем этапа стал словенец Примож Роглич.

«Гонка действительно взорвалась на подъёме. Я старался изо всех сил, но было довольно жарко и тяжело. В последнем спринте я пытался удержаться за Рогличем, потому что он очень взрывной, но в конце просто не мог поддержать его темп. Второе место — лучший результат, которого я мог добиться, поэтому я доволен. Осталось два дня гонки, я теперь второй в общем зачёте, так что всё довольно хорошо», — приводит слова Власова пресс-служба команды Bora — Hansgrohe.