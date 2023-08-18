Главный тренер сборной Новосибирской области по самбо погиб в зоне СВО

Главный тренер сборной Новосибирской области по самбо Сергей Лепяхов погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Специалисту было 50 лет.
«Сергей Владимирович направился на фронт добровольцем, где героически погиб в бою, на передовой, как погибает мужчина и воин, защищая своё отечество. Разделяем горечь невосполнимой утраты и скорбим вместе с родными, близкими, друзьями. Выражаем искреннее соболезнование тем, кто знал и любил Сергея Владимировича. Светлая память о нём навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГАУ «Спортивная школа самбо».
Напомним, Лепяхов занимал пост главного тренера команды Новосибирской области по самбо с 2016 года и занимался развитием спорта в регионе. В декабре 2022 года Лепяхов отправился на СВО добровольцем.
- 18 августа 2023
-
15:00
-
14:18
-
13:07
-
12:24
-
07:25
-
00:23
-
00:04
- 17 августа 2023
-
23:01
-
22:31
-
20:45
-
20:15
-
18:26
-
18:10
-
17:57
-
17:00
-
16:30
-
16:09
-
15:14
-
14:18
-
13:00
-
12:27
-
11:37
-
11:29
-
11:23
-
10:54
-
09:40
-
09:17
- 16 августа 2023
-
22:58
-
21:52
-
21:16
-
20:40
-
19:03
-
18:30
-
17:39
-
14:56