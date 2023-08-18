Главный тренер сборной Новосибирской области по самбо погиб в зоне СВО

Главный тренер сборной Новосибирской области по самбо Сергей Лепяхов погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Специалисту было 50 лет.

«Сергей Владимирович направился на фронт добровольцем, где героически погиб в бою, на передовой, как погибает мужчина и воин, защищая своё отечество. Разделяем горечь невосполнимой утраты и скорбим вместе с родными, близкими, друзьями. Выражаем искреннее соболезнование тем, кто знал и любил Сергея Владимировича. Светлая память о нём навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГАУ «Спортивная школа самбо».

Напомним, Лепяхов занимал пост главного тренера команды Новосибирской области по самбо с 2016 года и занимался развитием спорта в регионе. В декабре 2022 года Лепяхов отправился на СВО добровольцем.