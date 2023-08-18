«Саратов» обыграл «Строгино» в матче 16-го тура чемпионата России по пляжному футболу

«Саратов» одержал уверенную победу над московским клубом «Строгино» в матче 16-го тура чемпионата России по пляжному футболу. Встреча команд завершилась со счётом 5:1 в пользу саратовской команды.

Хет-трик в составе «Саратова» оформил игрок Андрей Панкратов. Ещё по одному голу за команду забили бразилец Алек и Иван Тетерин. Вратарь «Саратова» Денис Пархоменко отправил мяч в собственные ворота.

«Саратов» набрал 30 очков и занимает второе место в турнирной таблице предварительного этапа соревнований. «Строгино» (16) — на шестом месте. Первую строчку в таблице занимает «Кристалл» из Санкт-Петербурга (34).

Пляжный футбол. Чемпионат России. 16-й тур

«Саратов» (Саратов) – «Строгино» (Москва) – 5:1 (2:0, 2:0, 1:1).