«Саратов» обыграл «Строгино» в матче 16-го тура чемпионата России по пляжному футболу
Поделиться
«Саратов» одержал уверенную победу над московским клубом «Строгино» в матче 16-го тура чемпионата России по пляжному футболу. Встреча команд завершилась со счётом 5:1 в пользу саратовской команды.
Хет-трик в составе «Саратова» оформил игрок Андрей Панкратов. Ещё по одному голу за команду забили бразилец Алек и Иван Тетерин. Вратарь «Саратова» Денис Пархоменко отправил мяч в собственные ворота.
«Саратов» набрал 30 очков и занимает второе место в турнирной таблице предварительного этапа соревнований. «Строгино» (16) — на шестом месте. Первую строчку в таблице занимает «Кристалл» из Санкт-Петербурга (34).
Пляжный футбол. Чемпионат России. 16-й тур
«Саратов» (Саратов) – «Строгино» (Москва) – 5:1 (2:0, 2:0, 1:1).
Комментарии
- 18 августа 2023
-
15:00
-
14:18
-
13:07
-
12:24
-
07:25
-
00:23
-
00:04
- 17 августа 2023
-
23:01
-
22:31
-
20:45
-
20:15
-
18:26
-
18:10
-
17:57
-
17:00
-
16:30
-
16:09
-
15:14
-
14:18
-
13:00
-
12:27
-
11:37
-
11:29
-
11:23
-
10:54
-
09:40
-
09:17
- 16 августа 2023
-
22:58
-
21:52
-
21:16
-
20:40
-
19:03
-
18:30
-
17:39
-
14:56
Партнерский контент