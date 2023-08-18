ЦСКА одолел «Краснодар-ЮМР» в матче 16-го тура чемпионата России по пляжному футболу

Московский ЦСКА в упорной борьбе одержал победу над клубом «Краснодар-ЮМР» в матче 16-го тура чемпионата России по пляжному футболу. Встреча завершилась со счётом 10:9 в пользу московской команды.

Пента-трик в составе ЦСКА оформил бразильский игрок Лукао. Ещё по голу за московскую команду забили Сергей Степлиани, Евгений Новиков, Эдуард Молина Суарес и Дмайш. Игрок «Краснодара-ЮМР» Гугинья отметился тремя голами в ворота соперника, а также забил один мяч в собственные ворота.

ЦСКА набрал 18 очков и занимает шестое место в турнирной таблице предварительного этапа соревнований. «Краснодар-ЮМР» (4) — на девятом месте. Первую строчку в таблице занимает «Кристалл» из Санкт-Петербурга (34).

Пляжный футбол. Чемпионат России. 16-й тур

«Краснодар-ЮМР» (Краснодар) – ЦСКА (Москва) – 9:10 (5:2, 2:4, 2:4).