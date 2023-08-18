«При нынешнем формате — без шансов». Карлсен — об участии в турнире претендентов
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Норвежский шахматист Магнус Карлсен высказался об участии в турнире претендентов 2024 года.
«При нынешнем формате — абсолютно без шансов. Думаю, все должны исходить из того, что я не буду играть в турнире претендентов. Таким образом, все остальные полуфиналисты Кубка мира отобрались в турнир претендентов», — приводит слова Карлсена Chess.com.
В полуфинале Кубка мира Карлсен сыграет с азербайджанским шахматистом Ниджатом Абасовым. В другом полуфинале американец Фабиано Каруана сыграет с Рамешбабу Прагнанандхой из Индии. Первоначально в турнир претендентов должны были попасть три лучших шахматиста по итогам Кубка мира. После отказа Карлсена Абасов, Каруана и Прагнанандха отберутся при любом исходе.
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