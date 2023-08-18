Карлсен, Накамура, Лижэнь и Каруана примут участие в Speed Chess Championship
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Стали известны шахматисты, которые без отбора примут участие в турнире Speed Chess Championship, проводимый интернет-порталом Chess.com.
Приглашение на соревнование получили Хикару Накамура (США), Магнус Карлсен (Норвегия), Дин Лижэнь (Китай), Уэсли Со, Фабиано Каруана, Левон Аронян (все трое — США), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Нихал Сарин, Гукеш Доммараджу (оба — Индия), Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) и Алиреза Фируджа (Франция).
Chess.com планирует пригласить ещё одного игрока. Оставшиеся четыре места будут распределены по итогам отборочного турнира, который пройдёт 21–24 августа.
По ходу турнира шахматисты будут играть партии с контролем времени 5+1, 3+1 и 1+1. Призовой фонд составит $ 150 000.
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