Власов сохранил второе место в общем зачёте «Вуэльта Бургоса» после 4-го этапа

Завершился четвёртый этап шоссейной многодневной гонки «Вуэльта Бургоса», которая проходит в провинции Бургос (Испания). Общая протяжённость составляла 157 километров.

Первое место занял Ойер Ласкано (Испания, Movistar), показавший время 3:56.05. Вторым стал Сантьяго Буитраго (Колумбия, Bahrain-Victorious), а третьим финишировал Рауль Гарсия Перна (Испания, Equipo Kern Pharma).

На первом месте в общем зачёте находится Примож Роглич из Словении. Второе место сохранил российский велогонщик Александр Власов. На третьем месте располагается Адам Йейтс из Великобритании.

Велоспорт. Многодневка «Вуэльта Бургоса». Общий зачёт.

1. Примож Роглич (Jumbo-Visma) — 12:16.28.

2. Александр Власов (Bora — Hansgrohe) – отставание 33 секунды.

3. Адам Йейтс (UAE Team Emirates) +0.38.