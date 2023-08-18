Шипов: на Кубке мира по шахматам удалось избежать политических катаклизмов

Шахматный комментатор Сергей Шипов отметил, что на Кубке мира не случилось встреч российских и украинских игроков. Об этом стало известно после невыхода украинской шахматистки Анны Музычук в финал женского турнира. За трофей сыграют россиянка Александра Горячкина и представительница Болгарии Нургюль Салимова.

«А теперь пару слов о том, что тревожило многих, но никто не смел о том сказать. Не знаю, каким богам молятся чиновники ФИДЕ… Очевидно, что самым разным, судя по составу. Но столь же очевидно и то, что делают они это весьма усердно. Ведь и в мужском, и в женском Кубке мира не случилось ни одной встречи российских и украинских участников. То есть удалось избежать политических катаклизмов. И это хорошо!

Я на самом деле очень хотел, чтобы в финале женского турнира Горячкина встретилась с Музычук. Это была бы идеальная кульминация! Но получилось иначе. Что ж, в том есть и другой позитив. Теперь мы будем смотреть финал без оглядки на нешахматные моменты», — написал Шипов в своём телеграм-канале.