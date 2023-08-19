Якоб Ингебригтсен: я исхожу из того, что все остальные — идиоты

Норвежский легкоатлет, специализирующийся на беге на средние дистанции, Якоб Ингебригтсен рассказал о том, как реагирует на поражения в своей карьере.
«Если я плохо выступаю, это отражается на всех сферах моей жизни. Я посвятил бегу столько лет, но в то же время всегда есть вещи, которые ты не можешь контролировать, и даже если ты пробежал тысячи гонок и побывал в бесчисленных ситуациях, нет никакой гарантии, что ты примешь правильное решение, когда это важно.
Занимаюсь ли самоуничижительной критикой после поражений? Да, потому что я исхожу из того, что все остальные идиоты, и я это знаю заранее. Так что удивляться этому потом не приходится. Именно так я воспринимаю людей, особенно на старте 1500 метров. Нужно исходить из того, что люди будут делать глупости, и если ты облажался из-за того, что кто-то вокруг тебя облажался, то винить нужно только себя. Потому что так и будет. И тогда легко винить себя за глупости, которые происходят», — приводит слова Ингебригтсена портал Dagsavisen.
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