Чемпионат мира по лёгкой атлетике – 2023: расписание соревнований 19 августа

Сегодня, 19 августа, пройдёт первый день чемпионата мира по лёгкой атлетике — 2023, проходящий в Будапеште. Сегодня будут разыграны четыре комплекта медалей. Соревнования будут продолжаться до 27 августа.

Расписание соревнований 19 августа

9:50 — Спортивная ходьба. Мужчины. 20 км. Финал.

11:30 — Мужчины. Толкание ядра. Квалификация.

11:35 — Семиборье. 100 м с барьерами.

12:47 — Семиборье. Прыжки в высоту.

13:00 — Мужчины. Метание молота. Квалификация.

13:25 — Женщины. Прыжки в длину. Квалификация.

20:05 — Семиборье. Толкание ядра.

20:37 — Мужчины. Тройной прыжок. Квалификация.

21:31 — Семиборье. 200 м.

21:37 — Мужчины. Толкание ядра. Финал.

21:55 — Женщины. 10000 м. Финал.

22:49 — Эстафета 4х400 м. Финал.