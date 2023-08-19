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Чемпионат мира по лёгкой атлетике – 2023: расписание соревнований 19 августа

Чемпионат мира по лёгкой атлетике – 2023: расписание соревнований 19 августа
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Сегодня, 19 августа, пройдёт первый день чемпионата мира по лёгкой атлетике — 2023, проходящий в Будапеште. Сегодня будут разыграны четыре комплекта медалей. Соревнования будут продолжаться до 27 августа.

Расписание соревнований 19 августа

9:50 — Спортивная ходьба. Мужчины. 20 км. Финал.
11:30 — Мужчины. Толкание ядра. Квалификация.
11:35 — Семиборье. 100 м с барьерами.
12:47 — Семиборье. Прыжки в высоту.
13:00 — Мужчины. Метание молота. Квалификация.
13:25 — Женщины. Прыжки в длину. Квалификация.
20:05 — Семиборье. Толкание ядра.
20:37 — Мужчины. Тройной прыжок. Квалификация.
21:31 — Семиборье. 200 м.
21:37 — Мужчины. Толкание ядра. Финал.
21:55 — Женщины. 10000 м. Финал.
22:49 — Эстафета 4х400 м. Финал.

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