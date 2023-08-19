Чемпионка мира по бильярду: вряд ли такой человек, как О’Салливан, скоро ещё родится

Абсолютная чемпионка мира по бильярду Диана Миронова поделилась мнением о семикратном чемпионе мира по снукеру Ронни О’Салливане.

«Есть такой бильярдист – Ронни О’Салливан. Он играет в снукер. Я им восхищаюсь. Его техника подходит под любой вид бильярда. Он единственный, кто будет хорошо играть и в русский бильярд, и в снукер, и в пул. Это просто невероятный талант. Вряд ли такой человек как Ронни скоро ещё родится. Он вообще ни на кого не похож. Идеальная техника, сумасшедшая харизма. Люди приходят на него посмотреть. Мне не интересно смотреть турнир, в котором он проиграл. Я не буду его досматривать. Потому что я восхищаюсь именно его игрой на публику, его снукером, который отличается от всех. Это просто вау!» — сказала Миронова в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Батразу Томаеву и Михаилу Чесалину.