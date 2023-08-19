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Диана Миронова: в Германии чуть ли не все играют в русский бильярд. Но сейчас связи нет

Диана Миронова: в Германии чуть ли не все играют в русский бильярд. Но сейчас связи нет
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Чемпионка мира по русскому бильярду Диана Миронова высказалась о ситуации в бильярде в нынешней политической обстановке.

«Ситуация в мире спорта не может не трогать бильярд. Сейчас стало тяжело с коллегами общаться, кого-то приглашать. К нам много представителей Европы приезжало на турниры. Я свой первый титул выиграла в Германии, один был в Финляндии. Там чуть ли не все играют в русский бильярд. Но сейчас связи нет.

Поможет ли нам Китай? Там есть свой вид бильярда – китайская восьмёрка. Это стол для пула, с сукном из снукера и русскими шарами. Но китайцы вообще молодцы: какую же они делают организацию! Они приглашают российских спортсменов, всё оплачивают, хотя мы в такую комбинацию не играем. И я бы хотела, чтобы мы провели на таком же уровне чемпионат мира и приглашали тех же китайцев. А почему бы и нет? Нам такого взаимодействия сейчас не хватает», — сказала Миронова в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Батразу Томаеву и Михаилу Чесалину.

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