«Может и шар вылететь в человека». Российская чемпионка мира – о травмах в бильярде

Чемпионка мира по русскому бильярду Диана Миронова рассказала о травмах в бильярде.

«Травмы и в бильярде у нас есть. Может, конечно, шар вылететь в человека (улыбается). В меня один раз полетел шар, а я кием отбила как в теннисе. Но травмы от шара – это всё-таки очень редкий случай. Гораздо опаснее наши стойки, в которых мы играем. Напряжение ног – полбеды. Самое главное – напрягается спина. Около 85% бильярдистов – с больными спинами. Но выход всегда есть: прокачка спины, массаж. Если спину «закачали» в зале, то проблем никаких не будет. У нас очень много случаев, когда бильярдисты на год пропадали, чтобы лечить спину. Для нас это самое слабое место. Тренировки проходят ежедневно по пять-шесть часов и всё время в напряжении», — сказала Миронова в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Батразу Томаеву и Михаилу Чесалину.