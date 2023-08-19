Российская чемпионка мира по бильярду рассказала, сколько стоит профессиональный кий

Чемпионка мира по русскому бильярду Диана Миронова рассказала о стоимости профессионального кия.

«У меня есть свой мастер по киям, вот уже 13 лет. Это Тенгиз Ачба. Он уже знает, что мне надо сделать. Но он делает, а потом мы всё равно его раз пять переделываем, подгоняем под меня (улыбается). А что до ценников, то всё зависит от дерева. Средний ценник из дорогого сегмента – 100-150 тысяч рублей. Но я бы не сказала, что лично у меня дорогие кии.

Как выбираю, чем играть? Во время тренировки определяюсь, просто по ощущениям. Около семи лет у меня был один бессменный кий, сейчас же я на каждый турнир выбираю новый. В моей гардеробной их штук десять. Что-то я продаю, что-то дарю. Очень многие фанаты хотят себе кий, которым играла именно я», — сказала Миронова в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Батразу Томаеву и Михаилу Чесалину.