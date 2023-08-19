Всемирный снукерный тур (WST) сообщил о возвращении в Китай ещё одного международного турнира. Рейтинговое мероприятие World Open пройдёт в Юшане с 11 по 17 марта 2024 года. Это будет четвёртый турнир под эгидой WST, который пройдёт в Китае, в сезоне-2023/2024.
Также в сезоне-2023/2024 пройдут сентябрьский Shanghai Masters, октябрьский Wuhan Open и ноябрьский международный чемпионат в Тяньцзине.
«Будущее снукера в Китае светлое, и это только начало. World Open — это фантастический турнир в выдающемся месте, которое имеет особое значение для снукера», — заявил председатель WST Стив Доусон.
Напомним, WST на долгое время взял паузу в проведении своих турниров в Китае. Сначала это произошло из-за пандемии коронавируса, а потом из-за ставочного скандала с китайскими снукеристами.
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