WST сообщил о возвращении в Китай ещё одного международного турнира

Всемирный снукерный тур (WST) сообщил о возвращении в Китай ещё одного международного турнира. Рейтинговое мероприятие World Open пройдёт в Юшане с 11 по 17 марта 2024 года. Это будет четвёртый турнир под эгидой WST, который пройдёт в Китае, в сезоне-2023/2024.

Также в сезоне-2023/2024 пройдут сентябрьский Shanghai Masters, октябрьский Wuhan Open и ноябрьский международный чемпионат в Тяньцзине.

«Будущее снукера в Китае светлое, и это только начало. World Open — это фантастический турнир в выдающемся месте, которое имеет особое значение для снукера», — заявил председатель WST Стив Доусон.

Напомним, WST на долгое время взял паузу в проведении своих турниров в Китае. Сначала это произошло из-за пандемии коронавируса, а потом из-за ставочного скандала с китайскими снукеристами.