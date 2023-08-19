ВАДА пригрозило Нигерии баном из-за несоответствия международным стандартам

Комитет Федеральной палаты представителей спортивного сектора призвал руководство Олимпийского комитета Нигерии (НОК) и Антидопинговой организации Нигерии предпринять меры в связи с угрозой Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) запретить всем нигерийцам участвовать в международных соревнованиях. Это следует из неспособности Нигерии соответствовать международным стандартам, изложенным в кодексе ВАДА.

Местное издание Leadership отмечает, что в Нигерии должны предпринять срочные меры до августа 2023 года. Председатель комитета Экене Адамс назначил встречу представителей НОК и Антидопинговой организации Нигерии по данному вопросу на 22 августа.

Отметим, что представители ВАДА недовольны тем, что страна не выполняет обещания по соблюдению международных антидопинговых правил, данные после снятия отстранения в ноябре 2018 года.