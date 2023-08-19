«Кристалл» разгромил «Строгино» в матче 17-го тура ЧР по пляжному футболу

«Кристалл» из Санкт-Петербурга одержал победу над московским клубом «Строгино» в матче 17-го тура чемпионата России по пляжному футболу. Встреча завершилась со счётом 10:2 в пользу команды из Санкт-Петербурга.
Игорь Бриштель из «Кристалла» открыл счёт в матче и всего за игру забил четыре гола москвичам. Отметились голами в составе команды из северной столицы Егор Ремизов (дважды), Датинья Луис Альберто до Насименто Брага, Кирилл Романов, Дмитрий Самохвалов и Остап Фёдоров. Футболисты «Строгино» забили два мяча в ворота соперников усилиями Ильи Нижельского и Кирилла Инюткина.
По итогам матча лучшим игроком был признан футболист «Кристалла» Игорь Бриштель.
«Кристалл» набрал 37 очков и сохраняет первое место в турнирной таблице предварительного этапа соревнований. «Строгино» (16) — на восьмом месте.
Пляжный футбол. Чемпионат России. 17-й тур
ПФК «Кристалл» (Санкт-Петербург) – «Строгино» (Москва) – 10:2 (2:1, 3:1, 5:0).
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