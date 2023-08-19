Власов — второй в общем зачёте «Вуэльты Бургоса» после финального этапа

Завершился пятый этап шоссейной многодневной гонки «Вуэльта Бургоса», которая проходила в провинции Бургос (Испания). Общая протяжённость составляла 160 километров.
Первое место занял лидер общего зачёта Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma), показавший время 4:08.31. Вторым стал Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates), а третьим финишировал Александр Власов (Россия, Bora — Hansgrohe).
Первое место в общем зачёте сохранил Примож Роглич из Словении. Второе место – у российского велогонщика Александра Власова. На третьем месте располагается Адам Йейтс из Великобритании.
Велоспорт. Многодневка «Вуэльта Бургоса». Общий зачёт.
1. Примож Роглич (Jumbo-Visma) — 16:24.49.
2. Александр Власов (Bora — Hansgrohe) – отставание 39 секунд.
3. Адам Йейтс (UAE Team Emirates) +0.42.
- 19 августа 2023
-
18:55
-
18:54
-
18:21
-
18:02
-
17:46
-
17:32
-
16:15
-
15:59
-
14:38
-
14:03
-
13:46
-
13:32
-
13:06
-
12:57
-
11:30
-
11:05
-
10:40
-
10:23
-
08:00
-
05:44
- 18 августа 2023
-
20:59
-
20:20
-
20:16
-
18:40
-
18:21
-
18:11
-
16:59
-
16:34
-
16:10
-
15:00
-
14:18
-
13:07
-
12:24
-
07:25
-
00:23