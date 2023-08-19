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Власов — второй в общем зачёте «Вуэльты Бургоса» после финального этапа

Власов — второй в общем зачёте «Вуэльты Бургоса» после финального этапа
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Завершился пятый этап шоссейной многодневной гонки «Вуэльта Бургоса», которая проходила в провинции Бургос (Испания). Общая протяжённость составляла 160 километров.

Первое место занял лидер общего зачёта Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma), показавший время 4:08.31. Вторым стал Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates), а третьим финишировал Александр Власов (Россия, Bora — Hansgrohe).

Первое место в общем зачёте сохранил Примож Роглич из Словении. Второе место – у российского велогонщика Александра Власова. На третьем месте располагается Адам Йейтс из Великобритании.

Велоспорт. Многодневка «Вуэльта Бургоса». Общий зачёт.

1. Примож Роглич (Jumbo-Visma) — 16:24.49.
2. Александр Власов (Bora — Hansgrohe) – отставание 39 секунд.
3. Адам Йейтс (UAE Team Emirates) +0.42.

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