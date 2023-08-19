«Лекс» в серии пенальти обыграл «Краснодар-ЮМР» в матче 17-го тура ЧР по пляжному футболу

«Лекс» из Санкт-Петербурга одержал победу над краснодарским клубом «Краснодар-ЮМР» в матче 17-го тура чемпионата России по пляжному футболу. Встреча завершилась со счётом 3:3 (пен. 7:6) в пользу команды из Санкт-Петербурга.
Филипе Диас Алвес из «Краснодара-ЮМР» открыл счёт в матче, забив в ворота соперников. Отметились голами в составе краснодарской команды Михаил Самусевич и Матеус Насименто Брага. Футболисты «Лекса» также забили три мяча усилиями Дмитрия Карташова (дважды) и Сильвы Дос Реус Игор Рикардо.
«Лекс» набрал 21 очко и занимает пятое место в турнирной таблице предварительного этапа соревнований. «Краснодар-ЮМР» (5) — на девятом месте. Первую строчку в таблице занимает «Кристалл» из Санкт-Петербурга (37).
Пляжный футбол. Чемпионат России. 17-й тур
«Краснодар-ЮМР» (Краснодар) – «Лекс» (Санкт-Петербург) – 3:3 пен. 6:7 (1:2, 2:1, 0:0).
- 19 августа 2023
-
20:23
-
19:39
-
19:37
-
18:55
-
18:54
-
18:21
-
18:02
-
17:46
-
17:32
-
16:15
-
15:59
-
14:38
-
14:03
-
13:46
-
13:32
-
13:06
-
12:57
-
11:30
-
11:05
-
10:40
-
10:23
-
08:00
-
05:44
- 18 августа 2023
-
20:59
-
20:20
-
20:16
-
18:40
-
18:21
-
18:11
-
16:59
-
16:34
-
16:10
-
15:00
-
14:18
-
13:07