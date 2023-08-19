«Лекс» в серии пенальти обыграл «Краснодар-ЮМР» в матче 17-го тура ЧР по пляжному футболу

«Лекс» из Санкт-Петербурга одержал победу над краснодарским клубом «Краснодар-ЮМР» в матче 17-го тура чемпионата России по пляжному футболу. Встреча завершилась со счётом 3:3 (пен. 7:6) в пользу команды из Санкт-Петербурга.

Филипе Диас Алвес из «Краснодара-ЮМР» открыл счёт в матче, забив в ворота соперников. Отметились голами в составе краснодарской команды Михаил Самусевич и Матеус Насименто Брага. Футболисты «Лекса» также забили три мяча усилиями Дмитрия Карташова (дважды) и Сильвы Дос Реус Игор Рикардо.

«Лекс» набрал 21 очко и занимает пятое место в турнирной таблице предварительного этапа соревнований. «Краснодар-ЮМР» (5) — на девятом месте. Первую строчку в таблице занимает «Кристалл» из Санкт-Петербурга (37).

Пляжный футбол. Чемпионат России. 17-й тур

«Краснодар-ЮМР» (Краснодар) – «Лекс» (Санкт-Петербург) – 3:3 пен. 6:7 (1:2, 2:1, 0:0).