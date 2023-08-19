Магнус Карлсен выиграл первую партию полуфинала Кубка мира по шахматам
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Норвежский гроссмейстер, 16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен одержал победу в первой партии полуфинального матча Кубка мира, который проходит в Баку (Азербайджан). Встреча спортсмена с представителем Азербайджана Ниджатом Абасовым закончилась со счётом 1:0.
Матч завершился 43-м ходом. Вторая партия встречи будет сыграна завтра, 20 августа. Тай-брейк, в случае необходимости, будет проведён в понедельник, 21 августа.
Отметим, что во втором полуфинале в первой партии американец Фабиано Каруана сыграл вничью с индийским спортсменом Рамешбабу Прагнанандхой.
Финал турнира пройдёт с 22 по 24 августа. Лучшие три шахматиста по итогам соревнований получат право выступить на турнире претендентов в 2024 году.
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