Магнус Карлсен выиграл первую партию полуфинала Кубка мира по шахматам

Норвежский гроссмейстер, 16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен одержал победу в первой партии полуфинального матча Кубка мира, который проходит в Баку (Азербайджан). Встреча спортсмена с представителем Азербайджана Ниджатом Абасовым закончилась со счётом 1:0.

Матч завершился 43-м ходом. Вторая партия встречи будет сыграна завтра, 20 августа. Тай-брейк, в случае необходимости, будет проведён в понедельник, 21 августа.

Отметим, что во втором полуфинале в первой партии американец Фабиано Каруана сыграл вничью с индийским спортсменом Рамешбабу Прагнанандхой.

Финал турнира пройдёт с 22 по 24 августа. Лучшие три шахматиста по итогам соревнований получат право выступить на турнире претендентов в 2024 году.