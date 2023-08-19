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Горячкина сыграла вничью первую партию финала на Кубке мира по шахматам

Горячкина сыграла вничью первую партию финала на Кубке мира по шахматам
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Российская шахматистка Александра Горячкина сыграла вничью первую партию финального матча Кубка мира с представительницей Болгарии Нургюл Салимовой.

Сегодня, 19 августа, стартовал финальный матч Кубка мира ФИДЕ, который проходит в Баку (Азербайджан). Шахматистка из России играла белыми фигурами.

Вторая партия пройдет завтра, в воскресенье, и начнётся в 14:00 по московскому времени.

Матч состоит из двух партий с контролем ФИДЕ. В случае равного счёта после двух партий будет проведён тай-брейк.

Напомним, Горячкина второй раз в карьере вышла в финал Кубка мира. В 2021 году Александра в финале уступила соотечественнице Александре Костенюк, которая в марте 2023 года сменила спортивное гражданство на швейцарское.

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