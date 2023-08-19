Украинская легкоатлетка: сказала судье, что я в шоке. Это вообще ненормально, неадекватно

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук прокомментировала неудачу в квалификации в прыжках в длину на чемпионате мира по лёгкой атлетике. Электроника показала, что в одной из попыток у неё был заступ, и протест спортсменки был отклонён.

«Я пыталась сделать максимально качественный прыжок, чтобы он был зачётным. Вот и всё. Жаль, что не удалось, но что имеем, то имеем. Впереди ещё один вид. Поэтому выходим, перелистываем сегодняшнюю страницу и готовимся к тройному.

Все возмущались на трибунах, что там не было заступа. Я тоже сказала судье, подошла и сказала, что я просто в шоке. Это вообще ненормально, неадекватно, но у нас сейчас все опираются на электронику.

Вообще нет никакой опоры на какие-либо человеческие факторы или ещё что-то.

Даже бывало такое не раз, что у спортсмена была зачётная попытка, но у него забирали результат. Или наоборот, когда там было очевидное заступление, а спортсмена отпускали, потому что электроника посчитала, что всё окей.

Это очень противоречивая система, но, к сожалению, мы с ней ничего не сделаем — это новые правила, и мы вынуждены с ними мириться. Делай большой запас, или ты в проигрыше, всё.

Я была бы в финале, но нет смысла говорить об этом. Протест? Забудьте, запейте водой. Это не пропустят, я это всё проходила, не пропустят ни в коем случае.

В Сербии была идентичная попытка, и они сказали просто, что бы там ни пытались делать, как бы там ни говорили — и в соцсети это повсюду осветили, и очень много аккаунтов перепостили, фактически никто не был с этим согласен, но было сказано: система сказала «нет», значит нет, всё.

Поэтому не надейтесь. Я не надеюсь, выхожу и готовлюсь на тройной», – приводит слова Бех-Романчук «Суспільне Спорт».