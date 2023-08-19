Спринтер из Камеруна покинул беговую дорожку в инвалидной коляске на ЧМ в Будапеште

Сегодня, 19 августа, в Будапеште (Венгрия) стартовал чемпионата мира по лёгкой атлетике 2023 года, в котором прошли первые квалификационные соревнования.
Спринтер из Камеруна Эммануэль Эсеме в забеге на 100 метров финишировал шестым, после чего упал на землю и схватился за ногу. Он даже не мог подняться самостоятельно, ему нужна была помощь.
Беговую дорожку в Будапештском легкоатлетическом центре спортсмен покидал в инвалидной коляске.
Напомним, в июле на восьмом этапе Бриллиантовой лиги по лёгкой атлетике в Хожуве (Польша) Эсеме стал третьим в забеге на 100 метров, установив личный рекорд, преодолев дистанцию за 9,96 секунды.
Чемпионат мира по лёгкой атлетике проходит с 19 по 27 августа. Спортсмены из России и Беларуси не представлены на мировом первенстве.
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