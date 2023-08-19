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«Всё будет по-другому». Бресель потерял кий, с которым выиграл чемпионат мира по снукеру

«Всё будет по-другому». Бресель потерял кий, с которым выиграл чемпионат мира по снукеру
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Бельгийский снукерист Люка Бресель, чемпион мира 2023 года, рассказал, что потерял свой кий, с которым он выступал последние два года, в том числе и во время сенсационной победы в Шеффилде.

«Очень взволнован предстоящим сезоном. Жаль, однако, что мой кий потерялся. Когда я возвращался из Сиэтла во Франкфурт, он не приехал.

Это мой любимый кий, с которым я выиграл чемпионат мира. Он был у меня около двух лет, но я действительно привык к нему, это был лучший кий, который когда-либо у меня был, за всю историю. Но путешествовать с ним — сущий кошмар: иногда я даже жалею, что я не игрок в дартс с небольшим кейсом.

Авиакомпания сказала сообщить онлайн, заполнить форму и надеяться, что я смогу получить его обратно. Всё ещё жду, проверяю статус онлайн, но там написано, что они всё ещё ищут его.

Обычно я не беспокоюсь об этом, но на этот раз переживаю, потому что мой второй кий не так хорош, я не настолько к нему привык. Первый был так хорош, что я иногда думал, что не смогу промахнуться, а теперь всё будет по-другому», — приводит слова Бреселя издание Metro.

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