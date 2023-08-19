Бол — о падении в борьбе с США: не понимаю, почему ноги перестали бежать. Я не машина

Голландская бегунья Фемке Бол прокомментировала своё падение перед финишем эстафеты 4х400. Спортсменка, шедшая третьей, упала незадолго до конца забега, выронив из руки эстафетную палочку. После этого сборную Нидерландов дисквалифицировали, так как по правилам соревнований Бол должна была пересечь финишную черту с палочкой в руках, а она из-за падения бегуньи перелетела финишную линию отдельно.

«Не понимаю, почему мои ноги перестали бежать. Я всё ещё боролась за третье место, но уронила эстафетную палочку. Иногда люди думают, что я машина, но это не так. Не понимаю, почему ноги отказали и почему я не финишировала. Сейчас я ничего не чувствую, но, возможно, что-то буду ощущать, когда адреналин спадёт», — приводит слова Бол издание RTL Nieuws.