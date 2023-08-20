Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Драматичный финиш эстафеты 4х400 м на ЧМ-2023: падение Бол и мировой рекорд США

Драматичный финиш эстафеты 4х400 м на ЧМ-2023: падение Бол и мировой рекорд США
Аудио-версия:
Комментарии

Заключительные метры последнего этапа смешанной эстафеты 4х400 м на чемпионате мира в Будапеште получились драматичными.

Фемке Бол из сборной Нидерландов лидировала на финишной прямой, её настигала американка Алексис Холмс. За несколько метров до черты Бол упала на дорожку, открыв путь к победе сборной США. Причем американская команда установила мировой рекорд – 3.08,80. Вместе с Холмс рекордное время показали Джастин Робинсон, Рози Эффионг и Мэтью Болинг.

Бол поднялась и закончила забег третьей, но сборная Нидерландов была дисквалифицирована. При падении спортсменка выронила палочку, которая перелетела за финишную черту, что запрещено правилами.
Серебряные медали выиграла сборная Великобритании, бронзовые достались Чехии.

Материалы по теме
Фото
Бол упала в смешанной эстафете, борясь за золото с США. Нидерланды дисквалифицированы
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023