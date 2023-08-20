Драматичный финиш эстафеты 4х400 м на ЧМ-2023: падение Бол и мировой рекорд США

Заключительные метры последнего этапа смешанной эстафеты 4х400 м на чемпионате мира в Будапеште получились драматичными.

Фемке Бол из сборной Нидерландов лидировала на финишной прямой, её настигала американка Алексис Холмс. За несколько метров до черты Бол упала на дорожку, открыв путь к победе сборной США. Причем американская команда установила мировой рекорд – 3.08,80. Вместе с Холмс рекордное время показали Джастин Робинсон, Рози Эффионг и Мэтью Болинг.

Бол поднялась и закончила забег третьей, но сборная Нидерландов была дисквалифицирована. При падении спортсменка выронила палочку, которая перелетела за финишную черту, что запрещено правилами.

Серебряные медали выиграла сборная Великобритании, бронзовые достались Чехии.