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На ЧМ-2023 сломалась аппаратура, спринтеры 10 минут не могли стартовать

На ЧМ-2023 сломалась аппаратура, спринтеры 10 минут не могли стартовать
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Перед началом пятого забега на 100 м у мужчин в вечерней программе чемпионата мира-2023 сломалась стартовая аппаратура. Из-за этого бегунов некоторое время не приглашали занять место в стартовых колодках. А когда они всё же занимали свою позиции, начало забега отменяли.

Во время первого старта нигериец Фейвор Огхене Теджири Эше допустил фальстарт, за что получил дисквалификацию. При второй попытке выстрел стартового пистолета прозвучал дважды, как при фальстарте. Однако нарушение ни у кого не было зафиксировано. Всего спринтеры ждали порядка 10 минут, пока с третьей попытки забег успешно начался.

Несмотря на задержки, ямаец Облик Севиль показал результат 9,86. Он повторил личный рекорд и стал лучшим на этой стадии соревнований. Вместе с ним в полуфинал вышел чемпион мира-2022 американец Фред Керли (9,99) и швед Хенрик Ларссон (10,16).

Полуфинал и финал на мужской стометровке пройдут 20 августа.

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