Чемпионат мира по лёгкой атлетике – 2023: расписание соревнований 20 августа

Сегодня, 20 августа, состоится второй день чемпионата мира по лёгкой атлетике — 2023, проходящего в Будапеште. Сегодня будет разыграно шесть комплектов медалей. Соревнования будут продолжаться до 27 августа.

Расписание соревнований 20 августа

08:15 — Женщины. Ходьба 20 км.

10:00 — Женщины. Метание диска. Квалификация.

10:50 — Семиборье. Прыжки в длину.

11:35 — Мужчина. Прыжки в высоту. Квалияикация.

13:00 — Семиборье. Метание копья.

17:55 — Женщины. Прыжки в длину. Финал.

18:49 — Мужчины. Метание молота. Финал.

19:00 — Семиборье. 800 м.

19:25 — Мужчины. 10000 м. Финал.

20:09 — Мужчины. Метание диска. Квалификация.

20:10 — Мужчины. 100 м. Финал.

После первого дня соревнований в медальном зачёте лидирует сборная США — 2 золота и 1 бронза.