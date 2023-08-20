Чемпионат мира по лёгкой атлетике – 2023: расписание соревнований 20 августа
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Сегодня, 20 августа, состоится второй день чемпионата мира по лёгкой атлетике — 2023, проходящего в Будапеште. Сегодня будет разыграно шесть комплектов медалей. Соревнования будут продолжаться до 27 августа.
Расписание соревнований 20 августа
08:15 — Женщины. Ходьба 20 км.
10:00 — Женщины. Метание диска. Квалификация.
10:50 — Семиборье. Прыжки в длину.
11:35 — Мужчина. Прыжки в высоту. Квалияикация.
13:00 — Семиборье. Метание копья.
17:55 — Женщины. Прыжки в длину. Финал.
18:49 — Мужчины. Метание молота. Финал.
19:00 — Семиборье. 800 м.
19:25 — Мужчины. 10000 м. Финал.
20:09 — Мужчины. Метание диска. Квалификация.
20:10 — Мужчины. 100 м. Финал.
После первого дня соревнований в медальном зачёте лидирует сборная США — 2 золота и 1 бронза.
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