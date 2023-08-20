Испанка Мария Перес выиграла соревнования по спортивной ходьбе на 20 км на чемпионате мира

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2023. Второй день соревнований начался соревнованиями по спортивной ходьбе на 20 км среди женщин. Золотую медаль в этой дисциплине завоевала испанская легкоатлетка Мария Перес.
Перес преодолела дистанцию за 1:26.51. Второе место заняла спортсменка из Австралии Джемайма Монтаг, отставшая от победительницы на 25 секунд. Бронзовым призёром соревнований стала итальянская легкоатлетка Антонелла Пальмизано (1:27.26).
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира — 2023. Спортивная ходьба, 20 км. Женщины
1. Мария Перес (Испания) — 1:26.51.
2. Джемайма Монтаг (Австралия) — 1:27.16.
3. Антонелла Пальмизано (Италия) — 1:27.26.
Чемпионат мира по лёгкой атлетике проходит с 19 по 27 августа. Спортсмены из России и Беларуси не представлены на мировом первенстве.
- 20 августа 2023
-
11:45
-
11:24
-
10:58
-
10:10
-
08:00
-
03:31
-
03:01
-
01:38
-
01:19
-
01:00
- 19 августа 2023
-
23:51
-
23:50
-
23:28
-
23:22
-
23:15
-
23:00
-
22:57
-
22:38
-
22:29
-
22:04
-
22:00
-
21:24
-
20:23
-
19:39
-
19:37
-
18:55
-
18:54
-
18:21
-
18:02
-
17:46
-
17:32
-
16:15
-
15:59
-
14:38
-
14:03