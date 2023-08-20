Испанка Мария Перес выиграла соревнования по спортивной ходьбе на 20 км на чемпионате мира

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2023. Второй день соревнований начался соревнованиями по спортивной ходьбе на 20 км среди женщин. Золотую медаль в этой дисциплине завоевала испанская легкоатлетка Мария Перес.

Перес преодолела дистанцию за 1:26.51. Второе место заняла спортсменка из Австралии Джемайма Монтаг, отставшая от победительницы на 25 секунд. Бронзовым призёром соревнований стала итальянская легкоатлетка Антонелла Пальмизано (1:27.26).

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира — 2023. Спортивная ходьба, 20 км. Женщины

1. Мария Перес (Испания) — 1:26.51.

2. Джемайма Монтаг (Австралия) — 1:27.16.

3. Антонелла Пальмизано (Италия) — 1:27.26.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике проходит с 19 по 27 августа. Спортсмены из России и Беларуси не представлены на мировом первенстве.