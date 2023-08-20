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Испанка Мария Перес выиграла соревнования по спортивной ходьбе на 20 км на чемпионате мира

Испанка Мария Перес выиграла соревнования по спортивной ходьбе на 20 км на чемпионате мира
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В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2023. Второй день соревнований начался соревнованиями по спортивной ходьбе на 20 км среди женщин. Золотую медаль в этой дисциплине завоевала испанская легкоатлетка Мария Перес.

Перес преодолела дистанцию за 1:26.51. Второе место заняла спортсменка из Австралии Джемайма Монтаг, отставшая от победительницы на 25 секунд. Бронзовым призёром соревнований стала итальянская легкоатлетка Антонелла Пальмизано (1:27.26).

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира — 2023. Спортивная ходьба, 20 км. Женщины

1. Мария Перес (Испания) — 1:26.51.
2. Джемайма Монтаг (Австралия) — 1:27.16.
3. Антонелла Пальмизано (Италия) — 1:27.26.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике проходит с 19 по 27 августа. Спортсмены из России и Беларуси не представлены на мировом первенстве.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2023. Спортивная ходьба
Женщины. Ходьба 20 км
20 августа 2023, воскресенье. 08:15 МСК
Идёт
1
Ребекка Хендерсон
Австралия
1
Мария Перес
Испания
1:26:51
2
Джемайма Монтаг
Австралия
1:27:16
3
Оливия Сэндери
Австралия
3
Антонелла Пальмизано
Италия
1:27:26
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