Салимова призналась, что Горячкина является её любимой шахматисткой

20-летняя шахматистка из Болгарии Нургюл Салимова (47-е место в мировом рейтинге) рассказала, кто является её любимым гроссмейстером.
«Моя любимая шахматистка – это Горячкина», — приводит слова Салимовой пресс-служба ФИДЕ.
Напомним, в данный момент в финале проходящего в Баку (Азербайджан) Кубка мира ФИДЕ Салимова сражается с россиянкой Александрой Горячкиной за престижный титул. Первую партию девушки сыграли вничью. Вторая состоится сегодня и начнётся в 14:00 мск. Согласно регламенту в случае повторного ничейного результата будет проведён тай-брейк.
Отметим, что Горячкина во второй раз в карьере сыграет в финале Кубка мира. В 2021 году Александра в финале уступила соотечественнице Александре Костенюк, которая в марте 2023 года сменила спортивное гражданство на швейцарское. Для Салимовой выход в финал КМ является дебютным.
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