Салимова призналась, что Горячкина является её любимой шахматисткой

20-летняя шахматистка из Болгарии Нургюл Салимова (47-е место в мировом рейтинге) рассказала, кто является её любимым гроссмейстером.

«Моя любимая шахматистка – это Горячкина», — приводит слова Салимовой пресс-служба ФИДЕ.

Напомним, в данный момент в финале проходящего в Баку (Азербайджан) Кубка мира ФИДЕ Салимова сражается с россиянкой Александрой Горячкиной за престижный титул. Первую партию девушки сыграли вничью. Вторая состоится сегодня и начнётся в 14:00 мск. Согласно регламенту в случае повторного ничейного результата будет проведён тай-брейк.

Отметим, что Горячкина во второй раз в карьере сыграет в финале Кубка мира. В 2021 году Александра в финале уступила соотечественнице Александре Костенюк, которая в марте 2023 года сменила спортивное гражданство на швейцарское. Для Салимовой выход в финал КМ является дебютным.