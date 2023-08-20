На чемпионате мира по лёгкой атлетике работал охранник с татуировкой СС. Его уволили
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Охранник с татуировкой СС, работавший на чемпионате мира по лёгкой атлетике — 2023 в Будапеште (Венгрия), был уволен, сообщает Atv.hu.
Мужчина являлся сотрудником компании Valton Security, которая занимается организацией безопасности на мировом первенстве по лёгкой атлетике. Накануне, в день открытия турнира, зрители заметили на задней части шеи охранника татуировку войск СС. Источник со ссылкой на представителей компании сообщает, что в организации не знали о татуировке своего сотрудника. Позже в тот же день мужчина был уволен из компании.
Напомним, чемпионат мира по лёгкой атлетике проходит с 19 по 27 августа. Спортсмены из России и Беларуси не представлены на мировом первенстве из-за ситуации на Украине.
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