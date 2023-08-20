37-летний мужчина скончался во время городского забега «Ночная Казань»
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Участник городского забега «Ночная Казань» скончался по время соревнований, сообщает ProKazan.ru.
Забег прошёл в ночь с 19 на 20 августа. По информации источника, по ходу соревнований 37-летний мужчина упал на землю без сознания. Медики и спасатели оказали первую помощь участнику забега, после чего его госпитализировали. Мужчина скончался в больнице. Организаторы «Ночной Казани» сообщили, что мужчина предоставил справку, которая позволяла ему принять участие в забеге на 10 км. Он участвовал в соревнованиях не первый год. Организаторы выразили соболезнования близким атлета.
В городском забеге «Ночная Казань» в 2023 году принимали участие 2 тыс. человек из 34 регионов России. Соревнования входят в беговую серию Timerman.
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