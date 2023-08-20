Видео: Магнус Карлсен пожимает руку воображаемому сопернику на Кубке мира по шахматам
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На Кубке мира по шахматам, который проходит в Баку (Азербайджан), произошёл курьёзный эпизод.
Азербайджанский шахматист Ниджат Абасов опоздал на вторую партию полуфинального матча турнира с 16-м чемпионом мира по шахматам норвежцем Магнусом Карлсеном. Когда время начала партии подошло, Карлсен пожал руку воображаемому сопернику. Вскоре Абасов появился у стола и партия началась.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Со дна или ко дну? Про российский спорт». Права на видео принадлежат FIDE.
Напомним, в первой партии полуфинального матча Кубка мира Карлсен одержал победу. Финал турнира пройдёт с 22 по 24 августа. Лучшие три шахматиста по итогам соревнований получат право выступить на турнире претендентов в 2024 году.
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