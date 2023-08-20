Магнус Карлсен вышел в финал Кубка мира по шахматам

Норвежский гроссмейстер, 16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен сыграл вничью во второй партии полуфинального матча Кубка мира, который проходит в Баку (Азербайджан), и вышел в финальный раунд турнира. Норвежец победил представителя Азербайджана Ниджата Абасова со счётом 1,5:0,5.

В первой партии Карлсен одержал победу, которая дала возможность при ничейном результате сегодня выйти в финал Кубка мира.

Это лучший результат выступлений Магнуса Карлсена в его карьере в Кубках мира. В 2007 и 2021 годах он уступал в полуфинальных встречах.

Отметим, что соперник норвежца определится на тай-брейке, во втором полуфинале обе партии американца Фабиано Каруаны с индийским спортсменом Рамешбабу Прагнанандхой сыграны вничью.

Финал турнира пройдёт с 22 по 24 августа. Лучшие три шахматиста по итогам соревнований получат право выступить на турнире претендентов в 2024 году.