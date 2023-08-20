Действующий чемпион мира в беге на 100 м Керли не выступит в финале на ЧМ в Будапеште

Американский легкоатлет, специализирующийся на беге на короткие дистанции, Фред Керли не выступит в финале забега на 100 м на чемпионате мира в Будапеште (Венгрия). Спортсмен, который является действующим чемпионом мира и серебряным призёром Олимпиады в Токио на этой дистанции, не смог пройти квалификационные забеги, став по их итогам только девятым.

Ранее в финал не смог выйти итальянец Ламонт Марсель Джейкобс, двукратный олимпийский чемпион, победитель первенств мира и Европы.

В финальном забеге, который стартует сегодня, 20 августа, в 20:10 по московскому времени, выступят Рием Форд (Ямайка), Летсиле Тебого (Ботсвана), Кристиан Коулман (США), Зарнел Хьюз (Великобритания), Ноа Лайлз (США), Облик Севилье (Ямайка), Абдул Хаким Сани-Браун (Япония) и Фердинанд Оманьяла (Кения).