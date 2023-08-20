Анна Музычук стала бронзовым призёром Кубка мира по шахматам
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Украинский гроссмейстер Анна Музычук (11-е место в мировом рейтинге) одержала победу в матче за третье место на Кубке мира с представительницей Китая Тань Чжунъи (восьмое место в рейтинге).
В первой партии турнира, который проходит в Баку (Азербайджан), победу одержала украинская спортсменка, во второй шахматистки сыграли вничью, что позволило Анне Музычук стать бронзовым призёром соревнований.
Напомним, в финальном матче Кубка мира играет российская шахматистка Александра Горячкина, которая встречается с представительницей Болгарии Нургюл Салимовой.
Первая партия между спортсменками была сыграна вничью. Матч состоит из двух партий с контролем ФИДЕ. В случае равного счёта после двух партий будет проведён тай-брейк.
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