Анна Музычук стала бронзовым призёром Кубка мира по шахматам

Украинский гроссмейстер Анна Музычук (11-е место в мировом рейтинге) одержала победу в матче за третье место на Кубке мира с представительницей Китая Тань Чжунъи (восьмое место в рейтинге).

В первой партии турнира, который проходит в Баку (Азербайджан), победу одержала украинская спортсменка, во второй шахматистки сыграли вничью, что позволило Анне Музычук стать бронзовым призёром соревнований.

Напомним, в финальном матче Кубка мира играет российская шахматистка Александра Горячкина, которая встречается с представительницей Болгарии Нургюл Салимовой.

Первая партия между спортсменками была сыграна вничью. Матч состоит из двух партий с контролем ФИДЕ. В случае равного счёта после двух партий будет проведён тай-брейк.