Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Анна Музычук стала бронзовым призёром Кубка мира по шахматам

Анна Музычук стала бронзовым призёром Кубка мира по шахматам
Комментарии

Украинский гроссмейстер Анна Музычук (11-е место в мировом рейтинге) одержала победу в матче за третье место на Кубке мира с представительницей Китая Тань Чжунъи (восьмое место в рейтинге).

В первой партии турнира, который проходит в Баку (Азербайджан), победу одержала украинская спортсменка, во второй шахматистки сыграли вничью, что позволило Анне Музычук стать бронзовым призёром соревнований.

Напомним, в финальном матче Кубка мира играет российская шахматистка Александра Горячкина, которая встречается с представительницей Болгарии Нургюл Салимовой.

Первая партия между спортсменками была сыграна вничью. Матч состоит из двух партий с контролем ФИДЕ. В случае равного счёта после двух партий будет проведён тай-брейк.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023