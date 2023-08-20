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Катарина Джонсон-Томпсон — победительница в семиборье на ЧМ в Будапеште

Катарина Джонсон-Томпсон — победительница в семиборье на ЧМ в Будапеште
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Британская легкоатлетка Катарина Джонсон-Томпсон одержала победу в семиборье на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия).

Общий результат спортсменки – 6740 баллов, это рекорд сезона британки. Легкоатлетка стала первой в забеге на 200 метров и в прыжках в длину.

Второй стала представительница США Анна Холл, набрав 6720 баллов. Спортсменка лидировала после первых четырёх видов, после шестого – даже опускалась на третью строчку.

Третье место заняла Анук Веттер из Нидерландов, её результат – 6501 балл, что является личным рекордом сезона. Спортсменка стала первой в толкании ядра и метании копья.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2023. Многоборья
Семиборье. Итоговое положение
20 августа 2023, воскресенье. 19:10 МСК
Окончено
1
Катарина Джонсон-Томпсон
Великобритания
6740
2
Анна Холл
США
6720
3
Анук Веттер
Нидерланды
6501

Чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал вчера и завершится 27 августа, в воскресенье.

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