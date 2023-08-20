Катарина Джонсон-Томпсон — победительница в семиборье на ЧМ в Будапеште

Британская легкоатлетка Катарина Джонсон-Томпсон одержала победу в семиборье на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия).

Общий результат спортсменки – 6740 баллов, это рекорд сезона британки. Легкоатлетка стала первой в забеге на 200 метров и в прыжках в длину.

Второй стала представительница США Анна Холл, набрав 6720 баллов. Спортсменка лидировала после первых четырёх видов, после шестого – даже опускалась на третью строчку.

Третье место заняла Анук Веттер из Нидерландов, её результат – 6501 балл, что является личным рекордом сезона. Спортсменка стала первой в толкании ядра и метании копья.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал вчера и завершится 27 августа, в воскресенье.