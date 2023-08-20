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Ивана Вулета — чемпионка мира в прыжках в длину на ЧМ в Будапеште

Ивана Вулета — чемпионка мира в прыжках в длину на ЧМ в Будапеште
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Сербская легкоатлетка Ивана Вулета одержала победу в прыжках в длину на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия).

Лучшей попыткой Вулеты стала пятая, её результат – 7 метров и 14 сантиметров.

Второе место заняла представительница США Тара Дэвис, лидирующая после квалификационного раунда. Лучший результат американка показала в первой попытке, прыгнув в длину на 6 метров и 91 сантиметр.

Алина Ротару, представляющая Румынию, завоевала бронзовую награду чемпионата, в шестой попытке показав результат 6 метров и 88 сантиметров.

Соревнования по прыжкам в длину проходили в Национальном центре лёгкой атлетики. Чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал вчера и завершится 27 августа, в воскресенье.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Прыжки в длину. Женщины

1. Ивана Вулета (Сербия) – 7,14 метров.
2. Тара Дэвис (США) – 6,91.
3. Алина Ротару (Румыния) – 6,88.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2023. Прыжковые
Женщины. Прыжки в длину. Финал
20 августа 2023, воскресенье. 17:55 МСК
Окончено
1
Ивана Вулета
Сербия
7.14
2
Тара Дэвис
США
6.91
3
Алина Ротару
Румыния
6.88
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