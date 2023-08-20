Ивана Вулета — чемпионка мира в прыжках в длину на ЧМ в Будапеште

Сербская легкоатлетка Ивана Вулета одержала победу в прыжках в длину на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия).
Лучшей попыткой Вулеты стала пятая, её результат – 7 метров и 14 сантиметров.
Второе место заняла представительница США Тара Дэвис, лидирующая после квалификационного раунда. Лучший результат американка показала в первой попытке, прыгнув в длину на 6 метров и 91 сантиметр.
Алина Ротару, представляющая Румынию, завоевала бронзовую награду чемпионата, в шестой попытке показав результат 6 метров и 88 сантиметров.
Соревнования по прыжкам в длину проходили в Национальном центре лёгкой атлетики. Чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал вчера и завершится 27 августа, в воскресенье.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Прыжки в длину. Женщины
1. Ивана Вулета (Сербия) – 7,14 метров.
2. Тара Дэвис (США) – 6,91.
3. Алина Ротару (Румыния) – 6,88.
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