Американский бегун Ноа Лайлз стал чемпионом мира в беге на 100 метров

Американский легкоатлет, трёхкратный чемпион мира Ноа Лайлз выиграл финальный мужской забег на дистанцию 100 метров на чемпионате мира по лёгкой атлетике, проходящем в Будапеште (Венгрия). Спортсмен на финише показал время 9,83 секунды.
Серебряную медаль завоевал представитель Ботсваны Летсиль Тебого, отставший от Лайлза на пять сотых секунды — 9,88. Третьим стал британец Зарнел Хьюз, четырёхкратный чемпион Европы, который уступил Тебого меньше одной тысячной секунды.
Отметим, что это первое золото чемпионатов мира у Ноа Лайлза на дистанции 100 метров. Ранее спортсмен дважды побеждал в беге на 200 метров и один раз — в эстафете 4×100 м.
Чемпионат мира по лёгкой атлетике. Бег. 100 м. Мужчины
1. Ноа Лайлз (США) — 9,83.
2. Летсиль Тебого (Ботсвана) — 9,88.
3. Зарнел Хьюз (Великобритания) — 9,88.
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