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Американский бегун Ноа Лайлз стал чемпионом мира в беге на 100 метров

Американский бегун Ноа Лайлз стал чемпионом мира в беге на 100 метров
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Американский легкоатлет, трёхкратный чемпион мира Ноа Лайлз выиграл финальный мужской забег на дистанцию 100 метров на чемпионате мира по лёгкой атлетике, проходящем в Будапеште (Венгрия). Спортсмен на финише показал время 9,83 секунды.

Серебряную медаль завоевал представитель Ботсваны Летсиль Тебого, отставший от Лайлза на пять сотых секунды — 9,88. Третьим стал британец Зарнел Хьюз, четырёхкратный чемпион Европы, который уступил Тебого меньше одной тысячной секунды.

Отметим, что это первое золото чемпионатов мира у Ноа Лайлза на дистанции 100 метров. Ранее спортсмен дважды побеждал в беге на 200 метров и один раз — в эстафете 4×100 м.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике. Бег. 100 м. Мужчины

1. Ноа Лайлз (США) — 9,83.
2. Летсиль Тебого (Ботсвана) — 9,88.
3. Зарнел Хьюз (Великобритания) — 9,88.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2023. Беговые
Мужчины. 100 м. Финал
20 августа 2023, воскресенье. 20:10 МСК
Окончено
1
Ноа Лайлз
США
9.83
2
Летсиль Тебого
Ботсвана
9.88
3
Зарнел Хьюз
Великобритания
9.88
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