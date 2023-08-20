Президент Российской Федерации Владимир Путин поприветствовал участников Международного фестиваля университетского спорта, который стартовал сегодня в Екатеринбурге.
В соревнованиях примут участие университетские команды из государств-участников БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и Содружества Независимых Государств.
«Рад приветствовать вас на Международном фестивале университетского спорта. Ваш фестиваль новое, уникальное явление в международном спортивном календаре. Он собрал университетские команды из разных регионов мира, чтобы участники смогли достойно отстоять спортивную честь своих стран, вместе ощутить неповторимую атмосферу студенчества, спорта, дружбы и взаимопонимания.
Екатеринбург – город на границе Европы и Азии, один из крупнейших экономических, научных, культурных, студенческих центров России — стал местом проведения фестиваля. Уверен, что фестиваль станет одним из масштабных, запоминающихся событий юбилейных торжеств, приуроченных к 300-летию столицы Урала, которое отмечается в эти дни.
Желаю участникам Фестиваля университетского спорта красивой, бескомпромиссной борьбы, ярких побед и рекордов, а гостям, жителям Екатеринбурга и Свердловской области ‒ самых добрых, позитивных впечатлений и эмоций», – приводит слова Путина официальный сайт президента России.
- 20 августа 2023
-
22:18
-
22:18
-
21:56
-
21:11
-
20:28
-
20:17
-
20:09
-
20:05
-
19:49
-
19:44
-
19:04
-
18:43
-
18:39
-
18:25
-
18:15
-
18:02
-
17:50
-
17:29
-
16:48
-
14:45
-
14:25
-
14:22
-
14:16
-
13:25
-
13:15
-
11:45
-
11:24
-
10:58
-
10:10
-
08:00
-
03:31
-
03:01
-
01:38
-
01:19
-
01:00