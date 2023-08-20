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Президент Российской Федерации Владимир Путин поприветствовал участников Международного фестиваля университетского спорта, который стартовал сегодня в Екатеринбурге.

В соревнованиях примут участие университетские команды из государств-участников БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и Содружества Независимых Государств.

«Рад приветствовать вас на Международном фестивале университетского спорта. Ваш фестиваль новое, уникальное явление в международном спортивном календаре. Он собрал университетские команды из разных регионов мира, чтобы участники смогли достойно отстоять спортивную честь своих стран, вместе ощутить неповторимую атмосферу студенчества, спорта, дружбы и взаимопонимания.

Екатеринбург – город на границе Европы и Азии, один из крупнейших экономических, научных, культурных, студенческих центров России — стал местом проведения фестиваля. Уверен, что фестиваль станет одним из масштабных, запоминающихся событий юбилейных торжеств, приуроченных к 300-летию столицы Урала, которое отмечается в эти дни.

Желаю участникам Фестиваля университетского спорта красивой, бескомпромиссной борьбы, ярких побед и рекордов, а гостям, жителям Екатеринбурга и Свердловской области ‒ самых добрых, позитивных впечатлений и эмоций», – приводит слова Путина официальный сайт президента России.