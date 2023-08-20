«Спартак» одержал победу в дерби с ЦСКА в матче 18-го тура ЧР по пляжному футболу
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«Спартак» одержал уверенную победу в московском дерби с ЦСКА, которое проходило в рамках 18-го тура чемпионата России по пляжному футболу. Сегодня, 20 августа, красно-белые обыграли соперников со счётом 3:0.
На восьмой минуте матча счёт открыл Коста Де Алмейда Игор. На 31-й минуте преимущество «Спартака» увеличил Павел Баженов, а спустя четыре минуты мяч в ворота ЦСКА забил Спартак Фёдоров. Отметим, что игроки красно-белых Максим Аркан и Даниил Гончаров получили по ходу встречи по жёлтой карточке.
Отметим, что благодаря этой победе «Спартак» занял четвёртую строчку в регулярном чемпионате и сыграет в плей-офф против «Лекса» (Санкт-Петербург).
Напомним, действующим чемпионом России по пляжному футболу является «Кристалл» (Санкт-Петербург).
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