«Спартак» одержал победу в дерби с ЦСКА в матче 18-го тура ЧР по пляжному футболу

«Спартак» одержал уверенную победу в московском дерби с ЦСКА, которое проходило в рамках 18-го тура чемпионата России по пляжному футболу. Сегодня, 20 августа, красно-белые обыграли соперников со счётом 3:0.

На восьмой минуте матча счёт открыл Коста Де Алмейда Игор. На 31-й минуте преимущество «Спартака» увеличил Павел Баженов, а спустя четыре минуты мяч в ворота ЦСКА забил Спартак Фёдоров. Отметим, что игроки красно-белых Максим Аркан и Даниил Гончаров получили по ходу встречи по жёлтой карточке.

Отметим, что благодаря этой победе «Спартак» занял четвёртую строчку в регулярном чемпионате и сыграет в плей-офф против «Лекса» (Санкт-Петербург).

Напомним, действующим чемпионом России по пляжному футболу является «Кристалл» (Санкт-Петербург).