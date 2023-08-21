Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2023: результаты 20 августа, медальный зачёт

Вчера, 20 августа, состоялся второй день чемпионата мира по лёгкой атлетике — 2023, проходящего в Будапеште.
Было разыграно шесть комплектов медалей. Соревнования будут продолжаться до 27 августа.
Результаты соревнований 20 августа
Спортивная ходьба. Женщины. 20 км. Финал.
1. Мария Перес (Испания) – 1:26.51.
2. Джемайма Монтаг (Австралия) – 1:27.16.
3. Антонелла Пальмизано (Италия) – 1:27.26.
Прыжки в длину. Женщины. Финал.
1. Ивана Вулета (Сербия) – 7,14.
2. Тара Дэвис (США) – 6,91.
3. Алина Ротару (Румыния) – 6,88.
Метание молота. Мужчины. Финал.
1.Итэн Кецберг (Канада) – 81,25.
2. Войцех Новицкий (Польша) – 81,02.
3. Бенце Халас (Венгрия) – 80,82.
Семиборье. Итоговое положение.
1. Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания) – 6740.
2. Анна Холл (США) – 6720.
3. Анук Веттер (Нидерланды) – 6501.
10 000 м. Мужчины. Финал.
1. Джошуа Чептегеи (Уганда) – 27.51,42.
2. Даниэль Симиу Эбеньо (Кения) – 27.52,60.
3. Селемон Барега (Эфиопия) – 27.52,72.
100 м. Мужчины. Финал
1. Ноа Лайлз (США) – 9,83.
2. Литсиль Тебого (Ботсвана) – 9,88.
3. Зарнел Хьюз (Великобритания) – 9,88.
В медальном зачёте лидирует команда США, на счету которой шесть медалей, три из которых золотые, две серебряные и одна бронзовая. На втором месте Испания с двумя наградами, тройку лидеров замыкает Эфиопия, у которой в активе одна золотая медаль, одна серебряная и две бронзовые.
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