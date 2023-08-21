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Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2023: расписание соревнований 21 августа

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2023: расписание соревнований 21 августа
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Сегодня, 21 августа, состоится третий день чемпионата мира по лёгкой атлетике — 2023, проходящего в Будапеште. Сегодня будет разыграно четыре комплекта медалей. Соревнования будут продолжаться до 27 августа.

Расписание соревнований 21 августа

19:40. Женщины. Прыжки с шестом. Квалификация
20:40. Мужчины. Тройной прыжок. Финал
21:30. Мужчины. Метание диска. Финал
22:40. Мужчины. 110 м с барьерами. Финал
22:50. Женщины. 100 м. Финал.

После первых двух дней соревнований в медальном зачёте лидирует команда США, на счету которой шесть медалей, три из которых золотые, две серебряные и одна бронзовая. на втором месте Испания с двумя наградами, тройку лидеров замыкает Эфиопия, у которой в активе одна золотая медаль, одна серебряная и две бронзовые.

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