Двое мужчин утонули во время участия в Ironman Ireland

Стали известны имена двух погибших во время соревнований по триатлону Ironman, сообщает Irish Times.

Местные власти сообщили, что Брендан Уолл и 64-летний Иван Читтенден столкнулись с трудностями во время заплыва и утонули. Медицинский персонал извлёк их из воды и констатировал смерть. Отмечается, что новость о трагедии распространилась, когда участники уже преодолевали часть дистанции на велосипедах.

Один из участников, отказавшийся назвать своё имя, сказал, что слышал крики о помощи, но не осознавал масштаб ситуации, пока мероприятие не завершилось. Другой участник, Найджел Трэверс, заявил, что на Ironman время от времени происходят смерти, обычно во время плавания. Недавно несчастные случаи произошли на аналогичных мероприятиях во Франции и в Германии.